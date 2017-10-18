Белоусов: сегодня был день «Лады»

Форвард «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал разгром «Слована» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня хорошо и удачно забили. Можно сказать, сегодня был наш день. Очень рады этой победе. Надеемся, что продолжим в том же духе и будем радовать болельщиков. Игра с «Витязем» повлияла на настрой. Когда побеждаешь, появляется уверенность. Возможно, это и было ключом к успеху. На что тренеры обратили внимание? Главное — выиграть первый период, забить первыми. И играть в свой хоккей», — цитирует игрока клубное телевидение.

Видео доступно также на официальном канале «Лады» в YouTube.