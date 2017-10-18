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Белоусов: сегодня был день «Лады»

18 октября 2017, среда. 23:50 Хоккей

Форвард «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал разгром «Слована» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня хорошо и удачно забили. Можно сказать, сегодня был наш день. Очень рады этой победе. Надеемся, что продолжим в том же духе и будем радовать болельщиков. Игра с «Витязем» повлияла на настрой. Когда побеждаешь, появляется уверенность. Возможно, это и было ключом к успеху. На что тренеры обратили внимание? Главное — выиграть первый период, забить первыми. И играть в свой хоккей», — цитирует игрока клубное телевидение.

Видео доступно также на официальном канале «Лады» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Слован
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
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