Хет-трик Кемпе помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Монреаль»

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду взял верх над «Монреаль Канадиенс». «Короли» выиграли свой третий матч подряд и победили в пятый раз в шести матчах сезона. Команда из Калифорнии набирает очки во всех матчах сезона. «Канадцы» же потерпели шестое поражение подряд. В семи матчах сезона команда выиграла всего один раз.

Пол Байрон на 11-й минуте матча вывел «Монреаль» вперёд. Майкл Каммальери на 18-й минуте счёт сравнял. Вторая двадцатиминутка голов не принесла, а на 48-й минуте Адриан Кемпе впервые вывел «Лос-Анджелес» вперёд. Этот гол оказался победным. На 51-й минуте встречи Майкл Каммальери снял все вопросы о победителе — 3:1. А затем Адриан Кемпе забил ещё два гола (в итоге на его счету хет-трик) и довёл дело до разгрома — 5:1 в пользу «Лос-Анджелеса».

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