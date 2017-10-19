Семёнов: у «Барыса» очень тяжёлый график в этом году

Защитник «Барыса» Максим Семёнов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:3).



«Если смотреть по счёту, то, наверное, расслабились. Если по факту, то понимали, что соперник постарается быстро отыграться. Старались сыграть надёжно, но в каких-то моментах проспали. Всё могло сложиться в обе стороны, просто удачно мы сыграли во втором периоде, и это, можно сказать, предрешило исход матча.



500 матчей в КХЛ и 150 очков? Мало. Хочется больше. Будем стараться как можно больше, не хочется загадывать.



Очень тяжёлый график в этом году. Плюс ко всему когда на выезде играем, то команды разбросаны по России — и не только. Нет какого-то географического принципа, поэтому длинные перелёты, смена часовых поясов — это, конечно, сказывается. Но стараемся восстанавливаться между играми. Через два дня игра в Нижнем Новгороде», — цитирует игрока sports.kz.

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