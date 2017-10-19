Директор «Автомобилиста»: после драки Бек выбыл на месяц, Тимашов не отчислен

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал информацию о драке игроков уральской команды.

«В ответ на вопросы журналистов могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами. Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьёзным новостным поводом. Во время отработки выходов «3 в 2» защитник Николай Тимашов в рамках правил жёстко встретил плечо в плечо нападающего Тейлора Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нём сильнее.

При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления — около месяца, клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике. Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Николая Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе «Автомобилиста» отправляется сегодня на очередной четырёхматчевый выезд», — прокомментировал ситуацию функционер.

Тимашов и Бэк подрались на тренировке «Автомобилиста»

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