Кросби: Малкину и Кесселу не нужно много шансов, их очень сложно остановить

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил взаимодействие форвардов Евгения Малкина и Фила Кессела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ).



«Когда Кессел и Малкин действуют так, как игре с „Рейнджерс“, их очень сложно остановить. Вы видели первый гол, когда Фил забил с паса Джино. Этим парням не нужно давать много шансов. Они сыграли огромную роль в победе», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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