Веннберг: Панарин и Аткинсон — «мои» игроки, с которыми я хочу играть

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг поделился мнением об игре в одном звене с Артемием Панариным и Кэмом Аткинсоном.



«Я чувствую, что Панарин и Аткинсон — «моё» звено, те парни, с которыми я хочу играть. Поэтому сейчас, когда у нас есть возможность показать себя, мы делаем всё возможное. Чувствуем себя отлично, но не пытаемся углубляться в подробности. Мы просто выходим и играем в хоккей», — приводит слова Веннберга The Athletic.



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