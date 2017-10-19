Назаров: у «Нефтехимика» много травм, сыграли никогда не игравшие хоккеисты

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров дал свой комментарий после гостевой победы над ярославским «Локомотивом» (2:1).



«Благодарен ребятам, хороший матч, хорошая самоотдача. Много травм у нас, вышли игроки, которые вообще никогда не играли. Ну и повезло, в прошлых матчах нам часто не везло. Хорошо, что выиграли», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.



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«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию