Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл

Защитник московского «Спартака» Александр Осипов поделился впечатлениями от дебюта за команду. Красно-белые обыграли бывший клуб Осипова «Авангард» со счётом 3:2.



«Рассказал ли я команде секреты «Авангарда»? Да нет, тренерский штаб разбирал омичей так же, как и другие команды. Дебют мой удался. Не скажу, что мы играли плохо в первом периоде, просто Омск реализовал свои моменты, а мы нет. Во втором и третьем периодах сыграли хорошо и в итоге победили. После первой трети матча Епанчинцев сказал нам, чтобы мы продолжали играть в том же ритме и лезли на ворота. У нас были моменты, но мы их не использовали. И мы продолжили играть так же, действовали строго в защите.



При последнем розыгрыше большинства я не уходил со льда. Это было решение тренера. Мне говорили, и я выходил. У нас за две минуты появился хороший шанс. Для команды был большой стимул реализовать его, и мы это сделали. Считаю, что я справился психологически, я настраивал себя. Всё равно мне было тяжело. У нас получилась игра, каких-то проблем я не увидел.



Выбрал 37-й номер, потому что под ним я играл в начале взрослой карьеры, в ВХЛ я под ним начинал», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи