«Бостон» обыграл «Ванкувер», Худобин совершил 26 сейвов

«Бостон Брюинз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Андерс Бьорк (4-я и 10-я минуты), ещё по голу забили Давид Пастрняк (10), Давид Крейчи (11), Брэд Маршан (31) и Патрис Бержерон (52). За «Кэнакс» голы забили Дерек Дорсетт (3), Томас Ванек (37) и Бо Хорват (37).

Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 14 минут 14 секунд.