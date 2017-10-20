Купер — о первых двух голах Сергачёва в НХЛ: Михаил показал своё мастерство

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0), в котором защитник Михаил Сергачёв забросил первые две шайбы в карьере.

Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ Новые формы всем пришлись к лицу.

«Он добился большого прогресса в свои первые восемь матчей в лиге, особенно сильно провёл последние две игры. Он заслуживает своё игровое время, время в большинстве. Это процесс обучения. Можно видеть его мастерство, у него есть бросок. Щелчок – это одно дело, но то, как он вышел на ударную позицию и бросил в девятку, показывает его мастерство», — сказал Купер в эфире клубного телевидения.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео первого гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Видео второго гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».