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«Сент-Луис» победил «Колорадо», Тарасенко набрал 1 очко

20 октября 2017, пятница. 06:39 Хоккей

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» отличились Пол Штястны (21-я минута), Джейден Шварц (33), Винс Данн (34) и Роберт Бортуццо (50). У «Колорадо» два гола забил Александр Керфут (14, 56), ещё один — Блейк Комо (45).

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Нападающий «Блюз» Наиль Якупов и защитник Никита Задоров результативными действиями не отметились. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 4 1:0, 0:3, 2:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Керфут (Комфер, Рантанен) – 13:40 (5x4), 1:1 – Штястны (Тарасенко, Пьетранджело) – 20:39 (5x5), 1:2 – Шварц (Пьетранджело, Соботка) – 32:33 (5x5), 1:3 – Данн (Штястны) – 33:25 (5x5), 2:3 – Комо (Уилсон, Керфут) – 44:07 (5x5), 2:4 – Бортуццо (Соботка, Блейз) – 49:05 (5x5), 3:4 – Керфут (Дюшейн, Бэрри) – 55:40 (5x5)

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» переиграл «Калгари Флэймз» — 2:1. У «Каролины» голы на свой счёт записали Джефф Скиннер (25) и Джастин Уильямс (42). За «Калгари» отличился Шон Монахан (57).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 2 0:0, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Скиннер (Макгинн, Райан) – 24:48 (5x5), 0:2 – Уильямс (Скиннер, Хэнифин) – 41:09 (5x4), 1:2 – Монахан (Годро, Ягр) – 56:32 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Наиль Якупов Никита Задоров
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