«Сент-Луис» победил «Колорадо», Тарасенко набрал 1 очко

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» отличились Пол Штястны (21-я минута), Джейден Шварц (33), Винс Данн (34) и Роберт Бортуццо (50). У «Колорадо» два гола забил Александр Керфут (14, 56), ещё один — Блейк Комо (45).

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Нападающий «Блюз» Наиль Якупов и защитник Никита Задоров результативными действиями не отметились. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал.

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» переиграл «Калгари Флэймз» — 2:1. У «Каролины» голы на свой счёт записали Джефф Скиннер (25) и Джастин Уильямс (42). За «Калгари» отличился Шон Монахан (57).