Кучеров прервал голевую серию со старта сезона и не смог сравняться с Гретцки

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог отличиться в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0), прервав свою голевую серию со старта сезона.



В первых семи матчах регулярного чемпионата россиянин забросил восемь шайб и стал шестым игроком с 1943 года, который забивал в семи первых играх. Кучерову не хватило одного матча, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки, который в сезоне-1983/84 забивал в восьми матчах подряд на старте сезона.

При этом Кучеров набрал очки в восьмом матче подряд со старта, рекорд же «Тампы» — 11 первых матчей с набранными очками, который установил Марти Сан-Луи в сезоне-2009/10.