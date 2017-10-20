Сергачёв: после первого гола на пару секунд выключился, не знал, что делать

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал свой голевой дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс», который принёс «молниям» победу (2:0).

Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ Новые формы всем пришлись к лицу.

«Конечно, я очень рад, что забил. В эпизоде с первым голом очень здорово сыграл на пятачке Стэмкос, он отвлёк на себя внимание, а мне дали удобный пас. Признаюсь, после гола я на несколько секунд просто выключился. Не знал, что делать. А потом подумал: «Это же здорово!» — и после этого пошли эмоции. В моменте со вторым голом получилось удачно бросить. Нас всегда просят больше бросать», — приводит слова Сергачёва Tampa Bay Times.

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Видео первого гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».