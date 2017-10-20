Кучеров единолично возглавил список бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) россиянин отметился двумя голевыми передачами на Михаила Сергачёва, который оформил дубль.

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До этого матча Кучеров делил первое место со своим партнёром по команде Стивеном Стэмкосом. В восьми играх сезона Кучеров набрал 14 (8+6) очков, у Стэмкоса – 13 (2+11) баллов за результативность.

На третьем месте находятся форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц (5+6 очков), нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (3+8) и Евгений Кузнецов (0+11).

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Видео голов Сергачёва можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.