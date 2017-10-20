«Коламбус» — «Тампа»: красивый сейв Бобровского на добивании

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил красивый двойной сейв в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В первом периоде при счёте 0:0 «Тампа» перехватила шайбу в зоне атаки, Яни Гурд бросал с близкого расстояния, но Бобровский отразил шайбу. Она отлетела на Брэйдена Пойнта, который с пятачка также не смог переиграть российского голкипера.

Бобровский совершил 19 сейвов, отразив 90,5% бросков. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «молний».

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Видео сейва Бобровского можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.