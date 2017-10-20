Торторелла – о поражении «Коламбуса»: мы не смогли разгадать Василевского

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2) и отметил игру вратаря соперника Андрея Василевского, который отразил все 43 броска.

«Тампа» намного быстрее, чем «Виннипег». В первом периоде мы оказались в роли наблюдателей, но Боб дал нам шанс, оставил в игре. Второй период мы провели сильно, но не смогли разгадать вратаря. У нас были хорошие моменты, но вратарь соперника делал хорошие сейвы. Бригада большинства должна забивать, чтобы дать нам искру. Будем работать дальше. «Тампа» доминировала в первом периоде, а во втором и третьем у нас были хорошие шансы отличиться, мы просто не смогли разгадать их вратаря», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.