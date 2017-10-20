Хедман — о шести очках Сергачёва в восьми играх: вот на что он способен

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) прокомментировал игру Михаила Сергачёва, который забросил свои первые две шайбы в НХЛ. В восьми матчах сезона россиянин набрал 6 (2+4) очков.

«Не вижу причин, по которым он не может остаться в составе. Мы довольны тем, как сейчас играем, и Сергачёв является важной частью этого. У него уже шесть очков, вот на что он способен. Он проведёт в этой лиге много хороших сезонов. Мы счастливы, что он у нас есть», — цитирует Хедмана TampaBay Times.

Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ Новые формы всем пришлись к лицу.

Видео голов Сергачёва можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.