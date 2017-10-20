Дмитрий Моня перешёл в «Нове Замки», в команде уже есть россиянин

Нападающий Дмитрий Моня стал игроком словацкой команды «Нове Замки». Об этом информирует официальный сайт клуба словацкой Экстралиги.

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В сезоне-2017/18 Моня успел провести два матча в КХЛ за «Югру». Помимо команды из Ханты-Мансийска, Моня выступал на уровне КХЛ за ЦСКА и «Сибирь». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге на счету Мони 345 матчей, 55 заброшенных шайб и 73 голевые передачи.



За словацкую команду в настоящее время выступает ещё один россиянин. Речь идёт об экс-форварде «Лады» и «Амура» Артёме Дубинине.