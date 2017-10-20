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Ильин: при Захаркине в «Югре» было много «свободы», не все это слово понимают

20 октября 2017, пятница. 14:53 Хоккей

Форвард «Югры» Даниил Ильин высказался о своём обмене из «Торпедо» и пребывании в команде из Ханты-Мансийска.

«Решение не было неожиданным, долго добивался обмена, это был лишь вопрос времени, и он решился по окончании предыдущего сезона. Почему решил просить обмена? Потому что не играл в хоккей, пытался уехать, чтобы играть нормально, а не затыкать дырки. Все говорили, что мы свои шансы получили, ничего не показали. Хотя когда мы играли своей тройкой результат был, не всегда конечно, но был. Все хотели, чтобы трое 20-летних ребят за семь минут игрового времени забивали по три гола? Чудес не бывает, игроков которые стабильно приносят результат в этой лиге не так много, и, как правило, они немолоды. До нас не было никакого дела, все хотят сиюминутный результат. Сидеть в «Сарове» и ждать своего пятиминутного шанса больше не хотелось.

В «Югре» приняли очень хорошо, начиная от ребят и заканчивая персоналом команды. Ни один человек не отказал мне в помощи за время, которое я нахожусь здесь, очень благодарен им за это.

У Захаркина было много «свободы», не все игроки правильно понимают для себя это слово, думаю из-за этого мы и столкнулись с определенными проблемами. С приходом Емелина у нас появилась чёткая система, каждый выполняет свои функции, хотя в атаке ни в чем не ограничивают, выходи и делай что хочешь, главное чтобы был результат. Скудра более эмоционален, у него, так скажем, свои методы работы. Моя роль? Тяжело ответить. Я делаю то, что от меня просят. В силу обстоятельств приходится больше внимание уделять обороне. Если всё будет в порядке, думаю, что смогу завоевать место в ведущих звеньях, не вижу для этого никаких препятствий. Нужно только время.

За «Торпедо» слежу, со многими ребятами хорошие отношения остались. Вообще в Нижнем Новгороде все было здорово. Сам город, инфраструктура и болельщики там — на высшем уровне. До сих пор получаю сообщения со словами поддержки от нижегородских болельщиков, большое им спасибо», — цитирует игрока НИА «Нижний Новгород».

ХК «Сочи» выменял у «Югры» форварда Акмальдинова
Источник: НИА "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо ХК Югра Анатолий Емелин Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
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