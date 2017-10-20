Маршан предложил «Торонто» выставлять одного Мэттьюса против пятёрки соперника

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан предложил «Торонто Мэйпл Лифс» выпускать нападающего Остона Мэттьюса одного против пятёрки соперника, чтобы игра была равной.

«Когда уже «Торонто» придётся выставлять одного Мэттьюса против пятёрки соперника, чтобы игра проходила на равных?» — написал Маршан в своём «твиттере».

В последнем матче «Торонто» Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка, всего в семи играх сезона на счету 20-летнего хоккеиста 10 (6+4) баллов. В 2017 году Мэттьюс выиграл приз лучшему новичку НХЛ, набрав 69 очков.

Пять звёзд НХЛ, которые готовы замахнуться на 60 голов в сезоне Двое из них россияне. 50 голов им будет мало.

Запись можно посмотреть также в «твиттере» Брэда Маршана.

Видео гола Мэттьюса в матче с «Детройтом» можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.