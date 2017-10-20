Сигарёв: «Сибирь» отдала всё для победы, со стороны «Амура» были грязные приёмы

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2).



«Мы всё отдали для победы. Когда счёт стал 2:2, мы понимали, что «Амур» будет играть до конца. Хорошо, что выиграли. Мы бились, со стороны «Амура» были грязные приёмы. Никто не застрахован от травм, это спорт. Мы все играем с микротравмами, в том числе и я. Драки – это подтверждение того, что мы друг за друга. Это идёт с тренировок, где мы подбадриваем партнёров. Соскучились по атмосфере в раздевалке, когда можно посмеяться, поставить музыку, а не молчать после поражения. Самое главное сейчас – восстановиться. Игры будут через день, напряжённый график.

После пропущенной игры с «Куньлунем» вышел голодным до голов и посвежее, чем ребята. Поэтому вышел и забил две шайбы. Хорошо себя чувствовал, разве что в концовке подсел немного», — передаёт слова Сигарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Видео интервью Сигарёва можно посмотреть также на канале «Сибири» в YouTube.

Видео, в котором Владислав Ушенин наносит травму Ивану Верещагину, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.