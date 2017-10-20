Зогорна: драться не люблю, но в драке с Воробьёвым удалось неплохо ударить

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Сибирью» (2:3) и свою драку с защитником новосибирцев Кириллом Воробьёвым.



«Увы, наша команда пропустила гол уже в первой смене. Мы пытались играть в давление, применять форчекинг и действовали в целом неплохо, но «Сибирь» подгоняли болельщики, и соперник смог забить. Во втором периоде нам удалось поймать нужный ритм. Где-то нам повезло, первый гол был немного случайным, но мы сравняли счёт. В третьем игра была равной, но мы пропустили решающую шайбу за пять минут до конца, это полный отстой.



«Сибирь» сменила вратаря после первого периода, но я не сразу это заметил. Фокусировался на воротах, а не на вратаре. Не думаю, что в нашей игре это что-то поменялось. Что-то случилось с Салаком, но и второй вратарь у новосибирцев сыграл здорово. Моя драка с Воробьёвым получилась случайно. Он ударил меня, я ответил. Не могу сказать, что люблю драться, но что случилось, то случилось. Вроде бы удалось неплохо попасть. Я мог бы драться и дальше, но соперник начал падать, да и удаление могло бы быть более серьёзным», — сказал Зогорна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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Видео драки Зогорны с Воробьёвым можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.