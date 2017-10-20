Крикунов: Трямкин получил штраф, поскольку показал что-то игроку, не судье

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:5) и удаление до конца игры Никиты Трямкина, который получил 20-минутный штраф за жест в сторону Линуса Умарка.

«Очень обидно проигрывать за 50 секунд, когда, казалось бы, выправили положение, сделали 3:3, но допустили досадную ошибку и проиграли матч. Если бы мы сегодня взяли одно очко, было бы неплохо.



Чего ждали от Дениса Куляша? Чего ждали, то и получили. Он отдаёт передачи, забивает голы. Я с ним работал. Есть хороший игрок, почему бы его не взять?



Трямкин получил штраф, потому что показал игроку что-то, они с игроком объяснялись. Не судье.



Что касается инцидента на тренировке между Беком и Тимашовым, там всё было чисто. Бек пошёл в центр и попал на силовой приём. Там не было ничего страшного. А что я ему должен сказать? Нормальная, рабочая обстановка. Подрались, значит, хорошая обстановка», — цитирует Крикунова пресс-служба «Салавата».

Видео удаления Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Салавата Юлаева» в YouTube.