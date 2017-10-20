Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

«Амур» приблизит Зубова к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» снова проиграет, а скандал в «Автомобилисте» помешает команде Крикунова.

Андрей Сигарёв («Сибирь»)

Видео гола Сигарёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Евгений Коротков («Салават Юлаев»)

Видео гола Короткова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Владимир Ткачёв («Ак Барс»)

Видео гола Ткачёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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