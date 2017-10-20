Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца

Нападающий клуба OHL «Бэрри» Андрей Свечников сломал руку, ему предстоит операция. Ожидается, что россиянин пропустит два месяца, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

17-летний Свечников в этом сезоне принял участие в 10 матчах, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и четырьмя передачами. Он является лучшим бомбардиром и снайпером лиги среди россиян, а также идёт на втором месте в общем списке снайперов.

Россиянин является топ-проспектом НХЛ и может быть выбран под первым номером на драфте 2018 года.