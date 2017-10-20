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Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ

20 октября 2017, пятница. 23:18 Хоккей

КХЛ опубликовала изменения в составах на 20 октября. Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен восстановился от травмы, вратарь ЦСКА Максим Третьяк отправлен в ВХЛ.

«Ак Барс»:
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Обухов Дмитрий.

«Барыс»:
— переведён из списка травмированных защитник Диц Даррен.

«Витязь»:
— дозаявлен Рендулич Борна (№71, нападающий, Хорватия, 25.03.1992, 188-91, П).

«Динамо» Р:
— переведён в список травмированных нападающий Евпалов Никита (по 10.11.2017);
— продлено нахождение в Списке травмированных Головкова Георгса (до 31.10.2017).

«Йокерит»:
— переведён из списка травмированных вратарь Рямё Карри.

«Куньлунь Ред Стар»:
— отзаявлен из списка «Командированные в клуб ВХЛ» и дозаявлен в команду КХЛ нападающий Мокин Михаил (№29, Россия, 06.02.1992, 174-74, Л);
— отзаявлен нападающий Юйэнь Зак.

«Локомотив»:
— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Фатеев Егор;
— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Романов Иван;
— переведён из клуба ВХЛ «ХК Рязань» вратарь Коновалов Илья.

«Нефтехимик»:
— дозаявлен Сорокин Александр (№70, защитник, Россия, 05.07.1994, 180-94, П).

«Северсталь»:
— переведён из списка травмированных защитник Корнеев Константин.

«Сибирь»:
— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» вратарь Рейзвих Эдуард;
— переведён из клуба ВХЛ «Ермак» вратарь Красиков Алексей.

СКА:
— спортивные права на Стеена Оскара обменяны в «ХК Сочи» на спортивные права на Чернюка Константина.

«Динамо» М:
— переведён из списка травмированных защитник Хиетанен Юусо.

ХК «Сочи»:
— дозаявлен Акмальдинов Александр (№29, нападающий, Россия, 23.06.1994, 187-88, Л);
— дозаявлен Хлопотов Вадим (№14, нападающий, Россия, 22.04.1994, 184-88, Л);
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Щегольков Вадим;
— спортивные права на Чернюка Константина обменяны в «СКА» на спортивные права на Стеена Оскара;
— переведён из списка травмированных нападающий Мальцев Дмитрий.

ЦСКА:
— нападающий Хлопотов Вадим обменян в «ХК Сочи» на денежную компенсацию;
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Третьяк Максим.

«Югра»:
— нападающий Акмальдинов Александр обменян в «ХК Сочи» на денежную компенсацию.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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