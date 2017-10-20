Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ

КХЛ опубликовала изменения в составах на 20 октября. Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен восстановился от травмы, вратарь ЦСКА Максим Третьяк отправлен в ВХЛ.

«Ак Барс»:

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Обухов Дмитрий.



«Барыс»:

— переведён из списка травмированных защитник Диц Даррен.



«Витязь»:

— дозаявлен Рендулич Борна (№71, нападающий, Хорватия, 25.03.1992, 188-91, П).



«Динамо» Р:

— переведён в список травмированных нападающий Евпалов Никита (по 10.11.2017);

— продлено нахождение в Списке травмированных Головкова Георгса (до 31.10.2017).



«Йокерит»:

— переведён из списка травмированных вратарь Рямё Карри.



«Куньлунь Ред Стар»:

— отзаявлен из списка «Командированные в клуб ВХЛ» и дозаявлен в команду КХЛ нападающий Мокин Михаил (№29, Россия, 06.02.1992, 174-74, Л);

— отзаявлен нападающий Юйэнь Зак.



«Локомотив»:

— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Фатеев Егор;

— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Романов Иван;

— переведён из клуба ВХЛ «ХК Рязань» вратарь Коновалов Илья.



«Нефтехимик»:

— дозаявлен Сорокин Александр (№70, защитник, Россия, 05.07.1994, 180-94, П).



«Северсталь»:

— переведён из списка травмированных защитник Корнеев Константин.



«Сибирь»:

— переведён в клуб ВХЛ «Ермак» вратарь Рейзвих Эдуард;

— переведён из клуба ВХЛ «Ермак» вратарь Красиков Алексей.



СКА:

— спортивные права на Стеена Оскара обменяны в «ХК Сочи» на спортивные права на Чернюка Константина.



«Динамо» М:

— переведён из списка травмированных защитник Хиетанен Юусо.



ХК «Сочи»:

— дозаявлен Акмальдинов Александр (№29, нападающий, Россия, 23.06.1994, 187-88, Л);

— дозаявлен Хлопотов Вадим (№14, нападающий, Россия, 22.04.1994, 184-88, Л);

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Щегольков Вадим;

— спортивные права на Чернюка Константина обменяны в «СКА» на спортивные права на Стеена Оскара;

— переведён из списка травмированных нападающий Мальцев Дмитрий.



ЦСКА:

— нападающий Хлопотов Вадим обменян в «ХК Сочи» на денежную компенсацию;

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Третьяк Максим.



«Югра»:

— нападающий Акмальдинов Александр обменян в «ХК Сочи» на денежную компенсацию.