Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»

21 октября 2017, суббота. 04:55 Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, выиграв в гостях со счётом 4:2.

В первом периоде «Баффало» вышел вперёд благодаря голам Джастина Бейли и Джека Айкела, гости ответили точным броском в исполнении Маркуса Гранлунда. После первого перерыва «Ванкувер» сравнял счёт и вышел вперёд стараниями Дерека Дорсетта и Даниэля Седина. Перед финальной сиреной Дорсетт оформил дубль, установив окончательный результат.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду без малого 12 минут, получил 2 минуты штрафа и закончил матч с коэффициентом полезности «+1». Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 10 минут, так же заработав 2 минуты штрафного времени.

В параллельном матче хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» прервали серию «Нью-Джерси» из трёх побед, всухую обыграв «Дэвилз». Игра в Нью-Джерси завершилась со счётом 3:0, автором заброшенных шайб стали Мелькер Карлссон, Джо Павелски и Йоонас Донской.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 4 2:1, 0:2, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Бейли (О'Райлли, Окпосо) – 01:00 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Дорсетт, Танев) – 11:56 (5x5), 2:1 – Айкел (Ристолайнен, Сканделла) – 17:20 (5x5), 2:2 – Дорсетт (Саттер, Танев) – 25:52 (4x5), 2:3 – Седин (Седин, Виртанен) – 28:10 (5x5), 2:4 – Дорсетт (Гранлунд, дель Зотто) – 59:38 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0 : 3 0:1, 0:2, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Карлссон (Гертл, Хед) – 14:11 (5x5), 0:2 – Павелски (Браун, Торнтон) – 25:49 (5x5), 0:3 – Донской (Браун) – 38:50 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Ванкувер Кэнакс Нью-Джерси Дэвилз Сан-Хосе Шаркс Александр Бурмистров Виктор Антипин
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
04:55 «Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»
00:10 Атанасью договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $ 1,387 млн
00:04 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
20 октября 2017, пятница
23:33 Защитник Виктор Антипин вернётся в состав «Баффало» в матче с «Бостоном»
23:18 Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ
23:05 НХЛ признала ошибку судей, не засчитавших гол «Колорадо» в матче с «Блюз»
22:34 Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца
22:27 Малыхин: «Ак Барс» будет играть так, чтобы патронов хватило и на «Магнитку»
22:09 Кокарев: «Салавату» надо что-то делать с удалениями, потому что игра ломается
21:59 Билялетдинов: настроение было такое… «Ак Барсу» надо было сыграть именно так
21:42 Гатиятулин — об 1:7 от «Ак Барса»: безобразный первый период, будем разбираться
21:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:13 «Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб
21:09 Лукин подписал двухлетний контракт с «Салаватом» и другие трансферы
21:05 Крикунов: Трямкин получил штраф, поскольку показал что-то игроку, не судье
20:38 Вестерлунд — об удалении Умарка до конца игры: будем обсуждать дисциплину
20:19 Коротков — о дубле Куляша в ворота «Салавата»: молодчик, порадовался за него
19:46 «Ак Барс» — «Трактор»: в первом периоде казанцы забили шесть голов за 10 минут
19:35 Зогорна: драться не люблю, но в драке с Воробьёвым удалось неплохо ударить
19:29 Гол Макарова на последней минуте помог «Салавату» обыграть «Автомобилист»
19:29 «Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа
19:03 Сигарёв: «Сибирь» отдала всё для победы, со стороны «Амура» были грязные приёмы
18:55 Фастовский: «Сибирь» стала слишком яркой командой. 4 плохих матча – уже трагедия
18:46 Защитник «Автомобилиста» Трямкин удалён до конца игры за жест в сторону Умарка
18:41 Мартемьянов: не знаю, как собираются играть в хоккей те, кто не бился у «Амура»
18:41 П. Зубов: Верещагин поехал на МРТ, у Салака заклинило шею
18:36 «Салават» — «Автомобилист»: Куляш забил 100-й гол в КХЛ своей бывшей команде
18:29 Нападающий Жига Еглич продолжит карьеру в «Нефтехимике»
18:29 «Сибирь» — «Амур»: массовая потасовка после травмы Верещагина
18:01 Дубль Сигарёва помог «Сибири» одолеть «Амур» и прервать серию поражений
18:00 Маршан предложил «Торонто» выставлять одного Мэттьюса против пятёрки соперника
17:25 ЦСКА обменял лучшего бомбардира «Звезды» Хлопотова в ХК «Сочи»
17:10 КХЛ отменила штраф до конца игры Шиксатдарова, выписанный за контакт с судьёй
16:49 Защитник «Сибири» Игнатович получил травму и не смог продолжить матч с «Амуром»
16:38 «Сибирь» — «Амур»: Салака заменили в третьем матче подряд
15:57 Вратарь ЦСКА Сорокин представил свой новый шлем
15:35 Команда «Крылья Советов» и руководство клуба почтили память Игоря Дмитриева
15:22 Зайцев отметил, что не думает об очках и постарается исправить «плюс-минус»
14:53 Ильин: при Захаркине в «Югре» было много свободы, не все это слово понимают
14:30 Ковальчук: я против искоренения драк в хоккее, в футболе играют исподтишка
14:13 ХК «Сочи» выменял у «Югры» форварда Акмальдинова
13:37 Глухов — о трёх поражениях «Ак Барса» на выезде: стараемся не обращать внимания
13:11 Даллмэн: основные проблемы «Барыса» в нападении и «чистке» пятака
13:00 Ковальчук: отец был фанатом Харламова, а я однажды попросил клюшку у Лемье
12:48 Рендулич: у моего агента несколько игроков в «Витязе», о КХЛ знаю много
Все новости RSS
Партнерский контент