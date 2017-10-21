«Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, выиграв в гостях со счётом 4:2.



В первом периоде «Баффало» вышел вперёд благодаря голам Джастина Бейли и Джека Айкела, гости ответили точным броском в исполнении Маркуса Гранлунда. После первого перерыва «Ванкувер» сравнял счёт и вышел вперёд стараниями Дерека Дорсетта и Даниэля Седина. Перед финальной сиреной Дорсетт оформил дубль, установив окончательный результат.



Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду без малого 12 минут, получил 2 минуты штрафа и закончил матч с коэффициентом полезности «+1». Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 10 минут, так же заработав 2 минуты штрафного времени.



В параллельном матче хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» прервали серию «Нью-Джерси» из трёх побед, всухую обыграв «Дэвилз». Игра в Нью-Джерси завершилась со счётом 3:0, автором заброшенных шайб стали Мелькер Карлссон, Джо Павелски и Йоонас Донской.