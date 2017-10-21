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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова

21 октября 2017, суббота. 08:30 Хоккей

В ночь с 20 на 21 октября мск в НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие семь россиян. Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который забил 20 голов в овертаймах, Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка, а Евгений Дадонов впервые в карьере сыграл более 20 минут.

События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю
А Малкин тоже не промах.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»1+007-119.45-11
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+105-119.245 из 1300
Малкин (н)«Питтсбург»1+106019.334 из 1201
Дадонов (н)«Флорида»001+221.58-10
Бурмистров (н)«Ванкувер»020010.162 из 500
Орлов (з)«Вашингтон»0+101+127.37-21
Антипин (з)«Баффало»021+111.52-00

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бурмистров Александр Овечкин Виктор Антипин Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
09:23 QMJHL: форвард Денис Михнин сделал дубль и стал первой звездой матча
08:58 Кучеров: знаю, чего ожидать от Стэмкоса, это хранится в моей голове
08:41 Холланд — о контракте с Атанасью: мы смогли заплатить ему из-за травмы Франзена
08:30 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова
08:22 Пестушко: отличие Емелина от Захаркина — чёткая дисциплина и конкретные задачи
08:01 «Монреаль» проиграл «Анахайму», потерпев седьмое поражение подряд
07:55 Овечкин: наше звено должно исправить игру «5 на 5», а не ждать большинства
07:46 Оши: Овечкин забьёт много голов, но «Кэпиталз» нельзя полагаться на него одного
07:15 «Детройт» — «Вашингтон»: красивый проход Кузнецова и сейв Мразека
07:04 QMJHL: форвард Максим Мизюрин набрал два очка и признан первой звездой матча
05:55 Овечкин первым в истории НХЛ забил 20 голов в овертайме за карьеру
05:53 Дубль Лайне помог «Виннипегу» одержать победу над «Миннесотой»
05:34 «Питтсбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Флоридой», в активе Малкина два очка
05:24 Овечкин первым из игроков НХЛ достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне
05:19 Шайба Овечкина в овертайме принесла победу «Вашингтону» в Детройте
04:55 «Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»
00:10 Атанасью договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $ 1,387 млн
00:04 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
20 октября 2017, пятница
23:33 Защитник Виктор Антипин вернётся в состав «Баффало» в матче с «Бостоном»
23:18 Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ
23:05 НХЛ признала ошибку судей, не засчитавших гол «Колорадо» в матче с «Блюз»
22:34 Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца
22:27 Малыхин: «Ак Барс» будет играть так, чтобы патронов хватило и на «Магнитку»
22:09 Кокарев: «Салавату» надо что-то делать с удалениями, потому что игра ломается
21:59 Билялетдинов: настроение было такое… «Ак Барсу» надо было сыграть именно так
21:42 Гатиятулин — об 1:7 от «Ак Барса»: безобразный первый период, будем разбираться
21:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:13 «Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб
21:09 Лукин подписал двухлетний контракт с «Салаватом» и другие трансферы
21:05 Крикунов: Трямкин получил штраф, поскольку показал что-то игроку, не судье
20:38 Вестерлунд — об удалении Умарка до конца игры: будем обсуждать дисциплину
20:19 Коротков — о дубле Куляша в ворота «Салавата»: молодчик, порадовался за него
19:46 «Ак Барс» — «Трактор»: в первом периоде казанцы забили шесть голов за 10 минут
19:35 Зогорна: драться не люблю, но в драке с Воробьёвым удалось неплохо ударить
19:29 Гол Макарова на последней минуте помог «Салавату» обыграть «Автомобилист»
19:29 «Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа
19:03 Сигарёв: «Сибирь» отдала всё для победы, со стороны «Амура» были грязные приёмы
18:55 Фастовский: «Сибирь» стала слишком яркой командой. 4 плохих матча – уже трагедия
18:46 Защитник «Автомобилиста» Трямкин удалён до конца игры за жест в сторону Умарка
18:41 Мартемьянов: не знаю, как собираются играть в хоккей те, кто не бился у «Амура»
18:41 П. Зубов: Верещагин поехал на МРТ, у Салака заклинило шею
18:36 «Салават» — «Автомобилист»: Куляш забил 100-й гол в КХЛ своей бывшей команде
18:29 Нападающий Жига Еглич продолжит карьеру в «Нефтехимике»
18:29 «Сибирь» — «Амур»: массовая потасовка после травмы Верещагина
18:01 Дубль Сигарёва помог «Сибири» одолеть «Амур» и прервать серию поражений
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