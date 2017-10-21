Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова

В ночь с 20 на 21 октября мск в НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие семь россиян. Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который забил 20 голов в овертаймах, Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка, а Евгений Дадонов впервые в карьере сыграл более 20 минут.

События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю А Малкин тоже не промах.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 7 -1 19.45 - 1 1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 5 -1 19.24 5 из 13 0 0 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 0 6 0 19.33 4 из 12 0 1 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 1 +2 21.58 - 1 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 2 0 0 10.16 2 из 5 0 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 1 +1 27.37 - 2 1 Антипин (з) «Баффало» 0 2 1 +1 11.52 - 0 0

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