Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова

В ночь с 20 на 21 октября мск в НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие семь россиян. Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который забил 20 голов в овертаймах, Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка, а Евгений Дадонов впервые в карьере сыграл более 20 минут.
События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю
А Малкин тоже не промах.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|7
|-1
|19.45
|-
|1
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|5
|-1
|19.24
|5 из 13
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|0
|6
|0
|19.33
|4 из 12
|0
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|1
|+2
|21.58
|-
|1
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|2
|0
|0
|10.16
|2 из 5
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|1
|+1
|27.37
|-
|2
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|2
|1
|+1
|11.52
|-
|0
|0
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