«Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» дома потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась после буллитной серии — 1:2 Б.



Хозяева открыли счёт на старте второго периода, заброшенной шайбой в меньшинстве сумел отметиться Кори Кейн. «Адмирал» сумел перевести встречу в овертайм благодаря голу Виктора Александрова за 31 секунду до сирены при игре «6 на 5». В дополнительное время зрители заброшенных шайб не увидели, а в серии буллитов «морякам» принёс победу бросок Александрова.



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