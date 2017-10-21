Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист», в котором Никита Трямкин был удалён до конца игры за жест в сторону Линуса Умарка.

Итоги дня КХЛ: в «Автомобилисте» будут бить Тимашова. И не только канадцы Были ещё 6:0 – за период в Казани и 50 минут штрафа за слова и жесты в Уфе.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина наказание по правилу 550 ж, п.3 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.32. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Видео нарушения Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.