Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист», в котором Никита Трямкин был удалён до конца игры за жест в сторону Линуса Умарка.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина наказание по правилу 550 ж, п.3 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.32. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
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Видео нарушения Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.