СКА — «Йокерит»: Кетов сделал «рыбку» и сбил судью

Нападающий СКА Евгений Кетов сбил судью в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который проходит в Санкт-Петербурге.

В концовке второго периода при счёте 2:3 Кетов пробросил шайбу в зону атаки и хотел по борту пойти за ней, однако ему помешал Пекка Йормакка. Кетов упал и сбил лайнсмена.

Йормакка получил две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, а Кетов — две минуты за симуляцию.

Продолжается третий период, СКА сравнял счёт — 3:3.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.