Знарок: не считаю нужным обсуждать с журналистами ошибки игроков СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» со счётом 4:3 ОТ.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

«Тяжёлая игра и для нас, и для соперника. Неплохое начало, потом мы постоянно отыгрывались. Благодарен ребятам, что играли до конца и в конце концов победили. У нас не только Рыков ошибся, а более опытные хоккеисты тоже. Не считаю нужным обсуждать с вами ошибки моих игроков. Думаю, будет сложно подготовиться к матчу с ЦСКА, мы потратили много эмоций, а ЦСКА проиграл в овертайме. Сегодня играли с очень хорошей командой, главное — надо восстановиться и сохранить эмоции», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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