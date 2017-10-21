Белов: сложно говорить, надо извиниться перед фанатами «Витязя» за эту игру

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо», который для его команды завершился поражением со счётом 1:5.

«Сложно говорить. Надо перед болельщиками извиниться за эту игру. Они пришли поддержать нас, во дворце была хорошая обстановка. Низкая реализация — одна из главных причин поражений. Много матчей мы отдали, когда забивали первыми. Это наслоилось психологически. В последнем матче большинство реализовали — и всё.

Рендулич для первой игры неплохо смотрелся. Надеюсь, он нам добавит остроты. Он мощный форвард. У нас не очень идёт игра под воротами, не всегда делаем то, что нужно. Креатива не хватает. У Афиногенова небольшая травма. С утра было повторное обследование и стало ясно, что он точно не примет участия в матче. Когда он вернётся, я не могу сказать. Надеюсь, что его отсутствие не будет долгим», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.