Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

21 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Михаил Варнаков («Динамо»)

Видео гола Варнакова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Геннадий Столяров («Торпедо»)

Видео гола Столярова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Калинин (СКА)

Видео гола Калинина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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