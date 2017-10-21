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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

21 октября 2017, суббота. 21:15 Хоккей

21 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Михаил Варнаков («Динамо»)

Видео гола Варнакова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Геннадий Столяров («Торпедо»)

Видео гола Столярова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Калинин (СКА)

Видео гола Калинина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Столяров Михаил Варнаков-младший Сергей Калинин
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
21:38 Защитнику «Северстали» Вишневскому разрезали коньком руку в матче с «Авангардом»
21:31 Семёнов — о шестом подряд поражении «Витязя»: ничего страшного не случилось
21:20 Е. Корешков — о шести минутах штрафа Доуса: что-то не так, поговорим, разберём
21:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:01 Калинин: приятно прервать победную серию «Йокерита»
20:59 Скудра: «Торпедо» прибило супердоверие к молодёжи, мы не должны были проигрывать
20:49 Андронов: после удара Елесина игра сломалась — не хоккей был, а непонятно что
20:41 Апальков: чувствовалось, что ЦСКА для Квартальнова — принципиальный соперник
20:39 Войнов: потратили все эмоции в матче с «Йокеритом», надо накопить их к ЦСКА
20:29 Квартальнов — о 2-й встрече с ЦСКА: мне что, всю жизнь голову пеплом посыпать?
20:26 И. Никитин: пусть разбирается главный арбитр, Андронов проявил себя как капитан
20:24 Белов: сложно говорить, надо извиниться перед фанатами «Витязя» за эту игру
20:17 Прохоркин: про бонусы за победу над «Йокеритом» в СКА ничего не говорили
20:08 В. Воробьёв: матч с «Витязем» был важным для «Динамо» в психологическом плане
20:07 Робинсон — об удалении до конца игры: все вопросы к судьям и только к ним
19:59 Ялонен: победа была в руках, наше последнее удаление было в мягкой ситуации
19:51 Знарок: не считаю нужным обсуждать с журналистами ошибки игроков СКА
19:51 СКА побил рекорд КХЛ, набрав очки в 25 матчах «регулярки» подряд
19:40 «Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА
19:33 Дубль Доуса помог «Барысу» в гостях одолеть «Торпедо»
19:29 СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
19:20 «Авангард» обыграл «Северсталь», Артём Манукян забросил первую шайбу в КХЛ
19:16 Хет-трик Варнакова помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Витязь»
19:15 СКА — «Йокерит»: Кетов сделал «рыбку» и сбил судью
18:49 ЦСКА — «Локомотив»: Робинсон удалён до конца игры за удар в голову Коледова
18:38 Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка
18:29 «Витязь» — «Динамо»: Варнаков впервые с 2012 года оформил хет-трик
18:23 ЦСКА — «Локомотив»: массовая драка после удара Андронова в голову Иванова
18:06 Епанчинцев: «Спартак» повёл в счёте, но снова наступил на те же грабли
17:43 Мостовой: в хоккей играть легче, в футболе больше физических нагрузок
17:29 ЦСКА — «Локомотив»: форвард гостей Коршков получил «5+20» за удар в голову
17:21 Емелин: защитник Валентенко выбыл до конца сезона, у него рецидив травмы
16:53 Никонцев: сразу чувствовалось, что «Спартаку» по силам выиграть у «Югры»
16:31 Окулов, Жарков и Плэтт не попали в состав ЦСКА на игру с «Локомотивом»
16:18 Капитан СКА Дацюк сыграет в третьем звене в матче с «Йокеритом»
16:09 Коваленко: «Торпедо» имеет задолженности, профсоюз не будет ждать весны
16:02 Стиллман: «Адмирал» находится под давлением и счастлив каждому очку
15:58 Кинэн: «Куньлунь» не смог подобрать ключи к вратарю «Адмирала», забили случайно
15:55 Вишнёвски: клубы КХЛ тратят не свой заработок, а деньги какого-то человека
15:23 «Спартак» обыграл «Югру» в Москве, Максвелл оформил дубль
15:12 «Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов
15:04 Запольски: КХЛ — высшая точка моей карьеры, но согласен стать дублёром в НХЛ
14:27 Густафссон: играть без ведущих «центров» трудно, шанс у молодёжи «Авангарда»
14:06 Кожевников: «Локомотив» может взять реванш у ЦСКА за счёт тактики
14:06 Вишнёвски: в КХЛ игроки часто опускали руки, и порой можно было филонить
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