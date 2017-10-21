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Куликов, пропустивший две игры из-за травмы, тренируется в общей группе «Джетс»

21 октября 2017, суббота. 23:26 Хоккей

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов, который из-за травмы верхней части тела пропустил два матча, приступил к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте клуба.

«Жёлтый (цвет тренировочных джерси тех, кто занимается без контакта. — Прим. „Чемпионата“) мне не шёл. Чувствую себя хорошо и рад вернуться к тренировкам. Мне повезло, что травма не была серьёзной. Рад, что у нас перерыв, следующий матч только через пять дней. Смогу позаниматься с командой, почувствовать себя уверенно на льду», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.

Защитник «Виннипега» Куликов получил травму после жесткого удара соперника
Источник: Официальный сайт "Виннипег Джетс" Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
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