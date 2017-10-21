Куликов, пропустивший две игры из-за травмы, тренируется в общей группе «Джетс»

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов, который из-за травмы верхней части тела пропустил два матча, приступил к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте клуба.

«Жёлтый (цвет тренировочных джерси тех, кто занимается без контакта. — Прим. „Чемпионата“) мне не шёл. Чувствую себя хорошо и рад вернуться к тренировкам. Мне повезло, что травма не была серьёзной. Рад, что у нас перерыв, следующий матч только через пять дней. Смогу позаниматься с командой, почувствовать себя уверенно на льду», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.