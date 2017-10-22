«Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» не оставили шансов гостям из «Питтсбург Пингвинз», обыграв соперников со счётом 7:1.



Хозяева забили по три гола в первые два периода. Российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт уже на второй минуте, следом форвард в компании соотечественника Владислава Наместникова стал автором передачи на капитана Стивена Стэмкоса. Затем по шайбе забросили Янни Гурд, Брейден Пойнт, Антон Строльман с передачи Михаила Сергачёва, а после Кучеров оформил дубль, забросив свою десятую шайбу в сезоне.



В третьем периоде Сергачёв отметился и голом, Наместников записал на свой счёт вторую передачу. «Пингвины» сумели ответить лишь точным броском Джейка Гюнцеля перед финальной сиреной.

Видео юбилейного, десятого гола Кучерова доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.