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«Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача

22 октября 2017, воскресенье. 04:49 Хоккей

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» не оставили шансов гостям из «Питтсбург Пингвинз», обыграв соперников со счётом 7:1.

Хозяева забили по три гола в первые два периода. Российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт уже на второй минуте, следом форвард в компании соотечественника Владислава Наместникова стал автором передачи на капитана Стивена Стэмкоса. Затем по шайбе забросили Янни Гурд, Брейден Пойнт, Антон Строльман с передачи Михаила Сергачёва, а после Кучеров оформил дубль, забросив свою десятую шайбу в сезоне.

В третьем периоде Сергачёв отметился и голом, Наместников записал на свой счёт вторую передачу. «Пингвины» сумели ответить лишь точным броском Джейка Гюнцеля перед финальной сиреной.

Видео юбилейного, десятого гола Кучерова доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
7 : 1 3:0, 3:0, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 01:36 (5x4), 2:0 – Стэмкос (Наместников, Кучеров) – 14:16 (5x4), 3:0 – Гурд (Коберн, Пойнт) – 19:59 (5x5), 4:0 – Пойнт (Палат, Гурд) – 20:30 (5x5), 5:0 – Строльман (Сергачёв) – 25:58 (5x5), 6:0 – Кучеров (Стэмкос, Киллорн) – 27:12 (5x5), 7:0 – Сергачёв (Стэмкос, Наместников) – 50:32 (5x4), 7:1 – Гюнцель (Раст, Летанг) – 58:18 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Михаил Сергачёв Никита Кучеров
Новости. Хоккей
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