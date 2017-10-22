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Кросби получил дисциплинарный штраф за спор с судьёй после гола Кучерова

22 октября 2017, воскресенье. 06:04 Хоккей

В матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» (7:1) произошёл интересный эпизод. На 57-й секунде первого периода малый штраф за толчок клюшкой получил капитан «пингвинов» Сидни Кросби, который, по мнению арбитров, сфолил на форварде соперника Янни Гурде. Большинство было реализовано нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, после чего Кросби вышел из штрафного бокса и продолжил споры с арбитрами. Результатом этого общения стал 10-минутный дисциплинарный штраф, который для Кросби выписал главный арбитр Гарретт Рэнк.

Видео эпизода вы можете посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров Сидни Кросби
Новости. Хоккей
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