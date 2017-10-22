Аркалов: этот сезон для меня лучший, в Ярославле получил травму — и это бесит

Форвард «Нефтехимика» Илья Аркалов высказался о своей игре и положении дел в команде.

«Регулярный чемпионат набирает ход, каждый матч становится как кубковый — и тут небольшая эпидемия травм. Будем стараться вернуться в строй как можно раньше.



Мне очень помогает, что в каждом матче получаю хорошее игровое время, набираю обороты, в каких-то ситуациях приношу пользу команде. Благодарен тренерскому штабу «Нефтехимика» за доверие, а партнёрам — за поддержку. Вообще, если честно, пока считаю этот сезон для себя лучшим. Вот только в Ярославле получил травму — и это просто бесит. «Татарстанский Телегин»? Я, как и форвард ЦСКА, выхожу на лёд под седьмым номером и в принципе к его стилю игры и стремлюсь. Как и просит Андрей Викторович Назаров, стараюсь действовать агрессивно, без прокатов, на ворота, используя свои физические данные. Это хоккей и Телегина, который на последнем чемпионате мира был лидером нашей сборной, переиграл, на мой взгляд, многих энхаэловцев. Спасибо болельщикам «Нефтехимика» за такое сравнение. С их поддержкой буду ещё больше работать — и тогда, может, пробьюсь и в сборную.

Весь этот сезон нашей молодой команде удаётся. Сначала летом выиграли два предсезонных турнира, затем практически всю первую треть чемпионата шли в тройке-четвёрке лучших на Востоке. В «Нефтехимике» отличная атмосфера, тренеры, руководство, игроки — единый кулак, отсюда и результат. Очень обидным получилось поражение в Санкт-Петербурге. Два периода, в общем-то, контролировали игру, но в концовке где-то сами отдали СКА победу. А вот в Москве и Ярославле гнули свою линию до последних секунд — отсюда и шесть очков.

Выдержать темп на протяжении всего чемпионата — главная задача. Мы выиграли приличное количество матчей, но на Востоке турнирная ситуация очень плотная, все идут нога в ногу, одна-две победы — и ты уже на вершине. Или наоборот. Когда пошли травмы, нужно ещё больше сплотиться и сыграть на результат. Думаю, ребята это прекрасно понимают», — цитирует игрока Russia-Hockey.