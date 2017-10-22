OHL: форвард «Садбери» Дмитрий Соколов сделал дубль и стал первой звездой матча

Нападающий команды OHL «Садбери» Дмитрий Соколов отметился дублем в матче с «Кингстоном» и помог своей команде одержать победу со счётом 3:2. Россиянин был признан первой звездой встречи.

19-летний Соколов нанёс пять бросков по воротам и закончил матч с показателем полезности «+2».

Справка «Чемпионата»



Дмитрий Соколов

Родился 14 апреля 1998 года в Омске.



Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очка.

В 2015 году помог сборной России U17 занять второе место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в пяти играх.



С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В текущем сезоне на его счету 14 (8+6) очков в 12 матчах.