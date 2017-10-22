«Слован» поместил двух игроков в список отказов — и другие трансферы

КХЛ объявила об очередных изменениях в составах команд.

«Слован» поместил в список отказов защитника Михала Серсена и форварда Яна Бухтеле. В нынешнем сезоне Бухтеле набрал шесть (1+5) очков в 21-м матче сезона при показателе полезности «-4». Серсен не провёл в КХЛ в этом сезоне ни одного матча.

ХК «Сочи» поместил в список отказов нападающего Дмитрия Мальцева. Хоккеист провёл четыре матча в нынешнем сезоне и очков не набрал.



Также нижегородское «Торпедо» заключило пробный контракт с нападающим Александром Васильевым.