Иванов: не вытащи Барулин – неизвестно как бы всё повернулось для ХК «Сочи»

Форвард ХК «Сочи» Андрей Иванов прокомментировал победу над «Ладой» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

С. Зубов: безобразный второй период, ХК «Сочи» сам себе сбил игру

«У них были моменты, у нас были моменты. Костян Барулин сегодня отлично сыграл, подтащил, в некоторых моментах оставил нас в игре. Не вытащи он – неизвестно как бы всё повернулось. Главное, что мы взяли два очка. Хотелось бы, конечно, большего, но как есть, так есть. Но у нас сейчас тяжелая домашняя серия, поэтому начинать с победы всегда очень приятно.



В первой игре с ними мы играли последний матч в поездке, и получилось так, что у нас где-то эмоций, силёнок не хватило. А тут после затяжного перерыва мы опять начинаем вкатываться в эту серию, когда игры идут через день. Надо отдать должное «Ладе», потому что сегодня они показали хорошие скорости, боевитость, не хотели уступать нам ни метра, но мы все равно их дожали и показали, что мы здесь хозяева», — цитирует игрока официальный сайт клуба.