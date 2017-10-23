Президент «Авангарда» рассказал о состоянии Лемтюгова после удаления селезёнки

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев рассказал о состоянии нападающего Николая Лемтюгова, которому удалили селезёнку, а также подтвердил информацию о том, что форвард Валентин Пьянов выбыл до конца сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Болельщики уронили… калитка открылась… Случайные, но жуткие травмы в КХЛ Николай Лемтюгов в обычном столкновении порвал селезёнку. Какие ещё несчастные случаи происходили в КХЛ?

«Коля Лемтюгов чувствует себя немножко получше, но он по-прежнему находится в реанимации. Что касается Вали Пьянова, то он выбыл до конца сезона», — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Лемтюгов получил травму 10 октября в матче с «Барысом». Столкнувшись с защитником Александром Липиным, он порвал селезёнку. Его срочно доставили в больницу и провели операцию, его жизни ничего не угрожает.

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Видео с травмой Лемтюгова можно посмотреть также на канале «Авангарда» в YouTube.