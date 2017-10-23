Гол Павла Чернова в матче с «Динамо» Р признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ назвала 10 лучших голов девятой игровой недели. Первое место заняла шайба нападающего «Северстали» Павла Чернова, заброшенная в матче с рижским «Динамо».
10. Игорь Макаров в матче «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом».
9. Валерий Ничушкин в матче ЦСКА с «Металлургом».
8. Евгений Кетов в матче СКА с «Нефтехимиком».
7. Денис Кокарев в матче «Салавата» с московским «Динамо».
6. Евгений Коротков в матче «Салавата» с «Автомобилистом».
5. Владимир Ткачёв в матче «Ак Барса» с «Трактором».
4. Куинтон Хауден в матче минского «Динамо» с «Торпедо».
3. Иржи Секач в матче «Ак Барса» с «Йокеритом».
2. Виталий Атюшов в матче «Амура» с «Сибирью».
1. Павел Чернов в матче «Северстали» с рижским «Динамо».
Видео лучших голов можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.