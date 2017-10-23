Глава СДК объяснил снятие дисквалификации с Сергея Андронова на матч со СКА

Глава спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал снятие одноматчевой дисквалификации с капитана ЦСКА Сергей Андронова.

КХЛ сняла дисквалификацию с Сергея Андронова, он сможет сыграть со СКА

«Поменяли наказание с «2+10» на «5+20». Получается, что идёт наказание «2+10» два раза и один раз «5+20», а в этом случае дисквалификации автоматически нет. Три «десятки» подряд влекут за собой дисквалификацию, а так как одну переквалифицировали на «5+20», то она не идёт в зачёт. Всё сделано честно по регламенту, здесь нет никакой ошибки ни судей, ни СДК. Один 10-минутный штраф, полученный Андроновым в матче с «Северсталью», переквалифицировали в 20-минутный», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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