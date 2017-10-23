«Адмирал» вновь одержал волевую победу над «Куньлунем» в серии буллитов

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел второе поражение от «Адмирала» подряд, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.



К 32-й минуте встрече хозяева лидировали в две шайбы, удачными бросками отметились Джесси Блэкер и Войтек Вольски. «Адмирал» сумел отыграться благодаря забитым голам Виктора Александрова и Дмитрия Саюстова. Овертайм прошёл без забитых голов, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный буллит забросил Александров. Стоит отметить, что в предыдущей игре с «Куньлунем» Александров также отметился голом и победным буллитом.

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