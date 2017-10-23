«Сибирь» отыграла две шайбы на 60-й минуте и одолела «Динамо» Р по буллитам

Рижское «Динамо» дома уступило в серии буллитов новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 2:3 Б.



Рижский коллектив лидировал в счёте вплоть до последней минуты основного времени благодаря голам Дэнни Кристо и Ансси Салмелы. «Сибирь» сумела дважды забить за 45 секунд — заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Сигарёв и Патрик Закриссон. Овертайм заброшенных шайб не принёс, а в серии буллитов сильнее оказались гости — победный буллит забил Александер Бергстрём.



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