«Витязь» — «Динамо» Мн: Энрот ударил соперника блином и получил 25 минут штрафа

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот получил удаление до конца встречи в третьем периоде матча с подмосковным «Витязем». На 51-й минуте игры хорватский форвард «Витязя» Борна Рендулич неправильно атаковал шведского голкипера, после чего тот ударил его вратарским блином. Нападающий получил от судейской бригады две минуты штрафа, Энрот — «5+20», после чего на лёд вышел голкипер Михаил Карнаухов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»