П. Зубов: «Сибирь» в первом периоде спала, но заработала два очка в копилочку

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу в серии буллитов над рижским «Динамо» со счётом 3:2.



«Игра поделилась на три отрезка. В первом периоде мы вышли и спали, позволили сопернику завладеть инициативой. В перерыве провели конкретный разговор по нашей игровой системе, всё показали и вышли уже заряженные. Создали очень много моментов во втором периоде и уже тогда могли решить судьбу игры. Были выходы и «2 в 1», и «1 в 0», к сожалению, нападающие не проявили какого-то незаурядного мастерства, чтобы пробить вратаря. В третьем хозяева забросили дважды, но мы не сдались, верили в себя и всё это обернулось тем, что сравняли счёт и выиграли по буллитам.



К сожалению, очки потеряли, но учитывая ту ситуацию, которая была в конце третьего периода можно сказать, что два очка пойдут в копилочку», — цитирует Зубова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов Кашпар забивал «Динамо», Энрот бил хорвата, а в «армейском» дебри сильнее Петербург.