Бергстрём: «Сибирь» сыграла не лучшим образом, но и Рига — не слабая команда

Нападающий «Сибири» Александер Бергстрём прокомментировал победу над рижским «Динамо» в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.



«Не самый лучший наш матч. Мы играли не в свою игру, должны были забрасывать раньше, но к счастью, сумели отлично отыграться, реализовать два послематчевых броска и заработать два очка. Не получалось отличиться на протяжении почти трёх периодов, а в конце игры было несколько удачных отскоков, которые мы использовали. Повторюсь, «Сибирь» сегодня сыграла не самым лучшим образом, но и «Динамо» это не слабая команда, даже не смотря на то, что они занимают последнее место в лиге», — отметил Бергстрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов Кашпар забивал «Динамо», Энрот бил хорвата, а в «армейском» дебри сильнее Петербург.