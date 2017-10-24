НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила лучших игроков прошедшего дня, в котором состоялось два матча.

3. Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, совершивший 33 сейва в матче с «Нью-Йорк Ренджерс», который завершился со счётом 4:1. Джонс выиграл четвёртый матч подряд.



2. Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андересен, чьи 36 сейвов помогли его команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2.



1. Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, забивший гол и сделавший передачу в матче с «Рейнджерс». Кутюр в последних четырёх матчах набрал девять очков.